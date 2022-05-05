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Александрова проиграла в полуфинале теннисного турнира в Мадриде

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова в 1/2 финала турнира в Мадриде проиграла Онс Жабер (Тунис).

Результат поединка - 6:2, 6:3 в пользу Жабер.

Александрова занимает 45-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Жабер является 10-й ракеткой мира.

Александрова стала последней представительницей России в женском одиночном разряде. Ранее из борьбы выбыли Дарья Касаткина (23 номер рейтинга), Варвара Грачева (73), Вероника Кудерметова (25), Людмила Самсонова (26), Анастасия Павлюченкова (15) и Анастасия Потапова (78).

Турнир в столице Испании относится к категории WTA-1000. Его призовой фонд составляет свыше 6 млн 500 тыс. евро.

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