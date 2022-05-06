Поиск

"Рома" и "Фейеноорд" вышли в финал первого розыгрыша Лиги конференций

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный клуб "Рома" нанес поражение английскому "Лестеру" во втором матче полуфинала Лиги конференций УЕФА.

Игра в Риме завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Тэмми Абрахам (11-я минута).

Первый матч между командами был сыгран с ничейным результатом 1:1. Таким образом, "Рома" одержала победу по сумме двух встреч со счетом 2:1.

Вторым финалистом турнира стал нидерландский "Фейеноорд", выбивший из турнира французский "Марсель".

Второй матч этого полуфинала, проходивший в Марселе, завершился со счетом 0:0.

Первый матч выиграл "Фейеноорд" - 3:2.

Текущий розыгрыш Лиги конференций является первым в истории турнира.

Финальная встреча между "Ромой" и "Фейеноордом" пройдет 25 мая в столице Албании Тиране.

Футбол Лига конференций УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Национальная сборная России по хоккею победила молодежную в Петербурге

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде, победив британца Эванса

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде, победив британца Эванса

Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов перешли из "Динамо" в "Ак Барс"

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Сент-Луисом" в НХЛ

"Реал" вырвал победу над "Манчестер Сити" и стал вторым финалистом ЛЧ

"Реал" вырвал победу над "Манчестер Сити" и стал вторым финалистом ЛЧ

"Краснодар" победил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

Футболку, в которой Марадона забил "рукой бога", продали за рекордную сумму

Футболку, в которой Марадона забил "рукой бога", продали за рекордную сумму

Клубы из России восстановлены в Лиге чемпионов по настольному теннису

Клубы из России восстановлены в Лиге чемпионов по настольному теннису

СМИ сообщили о планах создать российский аналог футбольной Лиги чемпионов

СМИ сообщили о планах создать российский аналог футбольной Лиги чемпионов

Рублев обыграл Дрейпера и вышел в третий круг турнира серии Masters в Мадриде

Рублев обыграл Дрейпера и вышел в третий круг турнира серии Masters в Мадриде