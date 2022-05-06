Универсиада в Китае перенесена

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Всемирные студенческие игры FISU 2021 в Чэнду (Китай) перенесены на следующий год, говорится в сообщении на сайте Международной федерации университетского спорта (FISU).

"После обширных обсуждений между FISU, Организационным комитетом Чэнду-2021 и другими заинтересованными сторонами было принято решение отложить Всемирные студенческие игры FISU до 2023 года", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что первоначально игры были запланированы на лето 2021 года, однако были перенесены после переноса Олимпийских игр 2020.

"Решение о переносе Чэнду на 2021 год было принято нелегко, но это правильное решение для университетских спортсменов. Их благополучие всегда является нашим приоритетом номер один. Сохраняющаяся неопределенность в отношении условий сделала перенос графика разумным выбором", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности президента FISU Леонца Эдера.

Ранее сообщалось, что FISU приняла решение не проводить летнюю Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге. Универсиада в Екатеринбурге должна была пройти с 8 по 19 августа 2023 года.