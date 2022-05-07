Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Советский гроссмейстер, писатель и журналист Юрий Авербах скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

"Игру Авербаха отличали оригинальные дебютные идеи, точная оценка позиции и высокая техника эндшпиля, знатоком которого он по праву считается", - говорится в сообщении ФШР.

Авербах отметил 100-летний юбилей 8 февраля 2022 года. В мае указом президента России он был награжден Орденом Почета.

ФШР сообщит дополнительно о времени и месте прощания с Авербахом.

Юрий Авербах впервые обратил на себя внимание еще в 1938 году, когда выиграл Всесоюзный турнир школьников. Серьезные успехи пришли к нему уже после войны. В 1954 году он стал чемпионом СССР. В составе сборной СССР Авербах побеждал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов. Он всегда много писал и редактировал - был главным редактором газеты "Шахматная Москва", ведущим телепрограммы "Шахматная школа". Авербах - автор большого количества книг о шахматах.