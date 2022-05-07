"Спартак" обыграл "Урал" в матче РПЛ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) в субботу нанес поражение "Уралу" (Екатеринбург) в выездном матче 28-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча в Екатеринбурге завершилась с результатом 3:0 в пользу гостей. За "красно-белых" дважды отличился Шамар Николсон (11 и 26 минуты), еще один гол на счету Виктора Мозеса (30). В составе уральцев гол забил Лео Гогличидзе (55).

"Спартак" набрал 37 очков и поднялся на восьмое место в таблице чемпионата. "Урал" идет на 14-й позиции, у команды 27 баллов.