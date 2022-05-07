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Хоккеисты молодежной сборной РФ проиграли белорусам на турнире в Петербурге

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по хоккею (U-20) уступила национальной команде Белоруссии в матче группового этапа международного турнира St. Petersburg Cup в Петербурге.

Результат поединка, состоявшегося в субботу во Дворце спорта "Юбилейный", - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).

5 мая российская "молодежка" проиграла основной сборной России (2:4).

Таким образом, в финале соревнования 8 мая встретятся национальные команды России и Белоруссии. Ранее на групповом этапе белорусы потерпели поражение от россиян со счетом 0:3.

St. Petersburg Cup-2022 является преемником турниров на призы газеты "Ленинградская правда", "Большого приза Санкт-Петербурга" и Кубка АЛРОСА.

В 2022 году участие принимают сборные РФ и Белоруссии, а также российская "молодежка".

Россия Белоруссия хоккей St. Petersburg Cup
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