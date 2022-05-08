Россиянин Бивол победил мексиканца Альвареса и защитил титул чемпиона WBA

Фото: Al Bello/Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке, прошедшем в США.

Бой растянулся на все 12 раундов, победа была присуждена российскому боксеру единогласным решением судей - 115:113, 115:113, 115:113. В результате Бивол защитил чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Спортсмены представляют второй средний вес.

На профессиональном ринге 31-летний Бивол является непобежденным боксером, к настоящему моменту он выиграл все 20 поединков, из них 11 - нокаутом. На этот раз это была его девятая защита титула, которым он обладает с 2017 года.

Что касается 31-летнего Альвареса, он потерпел второе поражение при 57 победах (39 - нокаутом) и двух ничьих).