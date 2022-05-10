"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" достиг договоренности с дортмундской "Боруссией и переходе норвежского нападающего Эрлинга Холанда.

Как сообщается на сайте "Сити", 21-летний футболист станет его игроком с 1 июля 2022 года. Однако до этого клуб должен договориться по условиям с самим игроком.

Бывший игрок норвежских "Брюне" и "Мольде", а также австрийского "Ред Булл Зальцбург", в нынешнем сезоне за "Борусси" забил 28 голов во всех турнирах. За "Боруссию" Холанд выступает с 2020 года.