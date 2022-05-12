"Интер" обыграл "Ювентус" и стал восьмикратным обладателем Кубка Италии по футболу

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Интер" (Милан) обыграл соперников из "Ювентуса" (Турин) в финале Кубка Италии.

В основное время встреча на Олимпийском стадионе в Риме завершилась с результатом 2:2. Счет в матче на 7-й минуте открыл полузащитник "Интера" Николо Барелла. На 50-й минуте игрок "Ювентуса" Алекс Сандро сравнял счет, а через три минуты Душан Влахович вывел туринцев вперед. Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу вновь сделал счет ничейным, реализовав пенальти на 80-й минуте.

В дополнительное время игрок "Интера" Иван Перишич оформил дубль (99 - с пенальти, 102) и принес победу миланскому клубу - 4:2.

"Интер" играл в финале Кубка Италии впервые с 2011 года. Для миланского клуба эта победа в турнире стала восьмой. Больше титулов только у "Ромы" (9) и "Ювентуса" (14).