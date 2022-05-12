Клуб НХЛ "Баффало" подписал контракт с россиянином Кисаковым

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Клуб "Баффало", выступающий в Национальной хоккейной лиге, объявил о подписании соглашения с российским нападающим Александром Кисаковым.

Срок действия контракта, как сообщается на сайте клуба, составит три года.

В сезоне-2021/22 19-летний хоккеист набрал 56 (26+30 по системе "гол+пас") очков в 51 игре за московское "Динамо" в Молодежной хоккейной лиге. На его счету четыре матча в составе "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге.