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Украинская биатлонистка Бех решила вновь выступать за Россию

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниорок в составе сборной Украины Екатерина Бех решила защищать цвета сборной России. Об этом сообщается в телеграм-канале "Арена Урала".

В настоящее время 23-летняя спортсменка находится в России в качестве беженки и занимается сбором соответствующих документов. Отмечается, что Бех намерена присоединиться к команде Тюменской области.

Бех родилась в России и выступала за сборные страны разных возрастов. В 2018 году уехала на Украину и стала защищать цвета сборной этой страны.

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