Отстранение российских сборных и клубов по регби оставили в силе

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Совет Международной федерации регби (World Rugby) отклонил апелляцию Федерации регби России (ФРР) на решение отстранить российские сборные и клубы от международных турниров, заявил заместитель председателя Высшего совета ФРР Кирилл Ященков.

"Вчера состоялось заседание, на котором был рассмотрен наш вопрос. К сожалению, наши доводы не были услышаны, решение исполкома было оставлено в силе", - сказал Ященков журналистам в пятницу.

"На следующей неделе мы проведем консультации с Министерством спорта. Если у нас ничего не получится в World Rugby, то пойдём в ирландский суд, так как их штаб-квартира в Ирландии. Я не вижу оснований для санкций, в уставе World Rugby, в ирландском законодательстве нет статей, по которым можно было бы нас отстранять", - отметил он.

Заседание Совета World Rugby состоялось 11-12 мая в Дублине.

В начале марта World Rugby, в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, отстранил Россию и Белоруссию от всех международных мероприятий по регби, включая встречи на уровне клубов.

Также объявлено о полном и немедленном отстранении Федерации регби России от членства в World Rugby до дальнейшего уведомления.

В начале апреля Ященков заявил о вероятности оспаривания решения Международной федерации регби в судах Ирландии, где находится штаб-квартира World rugby. Позднее ФРР приняла решения добиваться отмены санкций "по внутренней апелляции в рамках World Rugby".