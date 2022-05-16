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Экс-наставник ХК ЦСКА Буцаев возглавил "Витязь"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Подмосковный хоккейный клуб "Витязь" объявил о назначении Вячеслава Буцаева в качестве наставника команды.

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"Главным тренером назначен Вячеслав Буцаев. Тренером по защитникам "Витязя" станет Александр Завьялов. В тренерском штабе продолжит работу Максим Николаевич Бец, отвечающий за нападающих, и тренер вратарей Андрей Витальевич Малков", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

51-летний Буцаев ранее работал главным тренером московского ЦСКА, ХК "Сочи", нижнекамского "Нефтехимика".

Будучи игроком, он становился чемпионом ОИ, мира, победителем чемпионата России (дважды).

1 мая пост главного тренера "Витязя" покинул Юрий Бабенко.

В прошедшем сезоне "Витязь" не смог пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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