Экс-наставник ХК ЦСКА Буцаев возглавил "Витязь"
Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Подмосковный хоккейный клуб "Витязь" объявил о назначении Вячеслава Буцаева в качестве наставника команды.
"Главным тренером назначен Вячеслав Буцаев. Тренером по защитникам "Витязя" станет Александр Завьялов. В тренерском штабе продолжит работу Максим Николаевич Бец, отвечающий за нападающих, и тренер вратарей Андрей Витальевич Малков", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
51-летний Буцаев ранее работал главным тренером московского ЦСКА, ХК "Сочи", нижнекамского "Нефтехимика".
Будучи игроком, он становился чемпионом ОИ, мира, победителем чемпионата России (дважды).
1 мая пост главного тренера "Витязя" покинул Юрий Бабенко.
В прошедшем сезоне "Витязь" не смог пробиться в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.