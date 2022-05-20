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Букмекерская компания разорвала контракт с Российской премьер-лигой

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига сообщила о разрыве соглашения с партнером, букмекерской компанией "Лига ставок".

"Лига ставок" действительно сделала предложение РПЛ, от которого потом сама же и отказалась. Комментировать моральную, деловую и юридическую сторону вопроса мы пока не готовы, это одностороннее решение действующего спонсора Лиги. При этом мы уверены, что РПЛ найдёт достойного партнера в категории "букмекеры", - говорится в сообщении пресс-службы лиги.

БК "Лига ставок" заключила спонсорский контракт с РПЛ в феврале 2022 года. Соглашение было рассчитано на сезон-2022/23.

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