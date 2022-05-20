ХК "Трактор" стал партнером "Яндекс Афиши"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Хоккейный клуб "Трактор" и "Яндекс Афиша" объявили о сотрудничестве, сообщается в релизе.

Отмечается, что подписчики "Яндекс Плюса" будут иметь приоритетное право на покупку билетов, которые можно будет приобрести как на сайте "Трактора", так и на "Яндекс Афише" с кэшбэком. Помимо этого, болельщики смогут участвовать в соответствующих мероприятиях, организованных "Яндекс Афишей".

"Партнёрство клуба с компанией Яндекс — ещё один шаг навстречу людям, для которых "Трактор" является важным брендом. Это сотрудничество даст возможность болельщикам "Трактора" получить доступ к сервисам компании, интегрированным в систему хоккейного клуба, а также стать частью программы лояльности и других эксклюзивных проектов", - заявил генеральный директор хоккейного клуба "Трактор" Иван Савин.

"Наше партнерство с одним из топовых хоккейных клубов России - это, на самом деле, возможность для болельщиков стать еще ближе к команде, быть первыми в рядах зрителей, чаще делить с командой радость побед, быть свидетелями легендарных голов и увидеть жизнь клуба изнутри", - сказал руководитель "Яндекс Афиши" Дмитрий Субботин.