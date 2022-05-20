Поиск

ХК "Трактор" стал партнером "Яндекс Афиши"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Хоккейный клуб "Трактор" и "Яндекс Афиша" объявили о сотрудничестве, сообщается в релизе.

Отмечается, что подписчики "Яндекс Плюса" будут иметь приоритетное право на покупку билетов, которые можно будет приобрести как на сайте "Трактора", так и на "Яндекс Афише" с кэшбэком. Помимо этого, болельщики смогут участвовать в соответствующих мероприятиях, организованных "Яндекс Афишей".

"Партнёрство клуба с компанией Яндекс — ещё один шаг навстречу людям, для которых "Трактор" является важным брендом. Это сотрудничество даст возможность болельщикам "Трактора" получить доступ к сервисам компании, интегрированным в систему хоккейного клуба, а также стать частью программы лояльности и других эксклюзивных проектов", - заявил генеральный директор хоккейного клуба "Трактор" Иван Савин.

"Наше партнерство с одним из топовых хоккейных клубов России - это, на самом деле, возможность для болельщиков стать еще ближе к команде, быть первыми в рядах зрителей, чаще делить с командой радость побед, быть свидетелями легендарных голов и увидеть жизнь клуба изнутри", - сказал руководитель "Яндекс Афиши" Дмитрий Субботин.

хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ATP и WTA сняли рейтинговые очки с турнира в Уимблдоне из-за недопуска россиян

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

ЦСКА объявил о расставании с Аланом Дзагоевым

ЦСКА объявил о расставании с Аланом Дзагоевым

Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ

Шипачев признан самым ценным игроком сезона КХЛ

Расписание ЧМ по хоккею сместили из-за пожара на арене

Расписание ЧМ по хоккею сместили из-за пожара на арене

Тренера Воронкова отстранят сроком до 2 лет за оскорбление волейболистки

Россияне не попали в список арбитров на чемпионат мира по футболу

Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России

Третьяк переизбран на пост президента Федерации хоккея России

"Айнтрахт" стал победителем Лиги Европы УЕФА

"Айнтрахт" стал победителем Лиги Европы УЕФА

Футболист ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру

Футболист ЦСКА Марио Фернандес решил приостановить карьеру