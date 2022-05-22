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"Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом Англии по футболу

"Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом Англии по футболу
Чемпионский Кубок Английской Премьер-Лиги с лентами цвета клуба "Манчестер Сити"
Фото: Michael Regan/Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Сити" со счетом 3:2 нанесли поражение "Астон Вилле" в заключительном, 38-м туре чемпионата Англии и завоевали звание победителя премьер-лиги.

К 76-й минуте домашнего матча "Сити" уступал со счетом 0:2, однако за пять минут хозяева смогли забить три гола и вырвать победу. В составе "Сити" отличились Илкай Гюндоган (76-я, 81-я минуты), Родриго Эрнандес. Авторами голов в составе "Астон Виллы" стали Мэтти Кэш (37) и Филиппе Коутиньо (69).

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 93 очка, на балл опередив занявший второе место "Ливерпуль".

Что касается "Ливерпуля", он в последнем туре одержал волевую победу над "Вулверхэмптоном" - 3:1 на своем поле. Голы в ворота гостей провели Садио Мане (24), Мохамед Салах (84), Эндрю Робертсон (89). Точный удар в ворота "Ливерпуля" нанес Педру Нету (3).

Для чемпионства ему нужна была не только своя победа, но и максимум ничья "Сити" в его матче. При равенстве очков дополнительное преимущество было бы у футболистов из Манчестера.

"Манчестер Сити", таким образом, выиграл чемпионат Англии в восьмой раз.

Самым титулованным участником чемпионата Англии является "Манчестер Юнайтед" - 20 чемпионств. В тройку лучших также входят "Ливерпуль" (19) и "Арсенал" (13).

футбол Англия Манчестер Сити
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