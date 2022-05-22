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Российский теннисист Карен Хачанов стартовал с победы на Roland Garros

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов нанес поражение португальцу Нуну Боргесу в первом круге турнира Большого шлема Roland Garros-2022, проходящего в Париже.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 24-е место, Боргес - 126-е. Следующим соперником Хачанова станет Уго Дельен из Боливии (87).

Ранее барьер первого круга не смогли преодолеть россияне Павел Котов (143) и Андрей Кузнецов (227), которые пробились в основную сетку через квалификационные матчи.

Общий призовой фонд турнира составляет 43,6 млн евро.

Карен Хачанов теннис Roland Garros
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