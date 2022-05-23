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Гандболистки "Ростова-Дона" обыграли ЦСКА в первом матче финала Суперлиги

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Гандболистки "Ростова-Дона" в первом матче финала чемпионата России сезона-2021/22 нанесли поражение соперницам из московского ЦСКА.

Поединок в Ростове-на-Дону завершился со счетом 27:22 (11:7) в пользу хозяев площадки.

Ответная встреча состоится 29 мая в Москве. Победитель определится по сумме двух игр.

Женский ЦСКА, основанный в феврале 2019 года, является действующим чемпионом России. В 2021 году москвички прервали гегемонию "Ростова-Дона", которые выигрывал Суперлигу шесть раз.

гандбол
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