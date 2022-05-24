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"Тампа" победила "Флориду" и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты клуба "Тампа-Бэй" обыграли "Флориду" в четвертом матче четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Результат встречи на льду "Тампы" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу хозяев. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил все 36 бросков по своим воротам, вратарь "Флориды" Сергей Бобровский – 17 из 18.

Эта победа стала для "Тампы" четвертой в четырех матчах, она выиграла серию по победам 4-0 и вышла в полуфинал.

В другом матче игрового дня "Колорадо" обыграло в гостях "Сент-Луис" - 6:3 (0:1, 4:2, 2:0) и упрочило счет в серии по победам – 3-1. Две голевые передачи в составе "Колорадо" в этой игре сделал россиянин Валерий Ничушкин, гол и передачу в составе "Сент-Луиса" - россиянин Павел Бучневич.

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