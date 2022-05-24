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УЕФА презентовал официальный мяч финала ЛЧ с надписью "Мир" на русском

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций представил официальный мяч финального матча Лиги чемпионов УЕФА.

Согласно изображению, опубликованному в соцсетях (УЕФА), на мяче выведено слово "МИР" - как на русском, так и английском (PEACE) языках. Эти же слова периодически выводятся и на рекламные щиты по ходу матчей главного клубного турнира Европы.

Финал Лиги чемпионов-2022/23 пройдет в Париже 28 мая, за трофей поборются английский "Ливерпуль" и испанский "Реал". Изначально решающая встреча турнира была запланирована на Санкт-Петербург, однако из-за проводимой РФ спецоперации на Украине российский город был лишен права на проведение матча.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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