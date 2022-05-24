Касаткина вышла во второй круг Roland Garros

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Ребекку Шрамкову (Словакия) в первом круге Roland Garros.

Встреча продолжалась 54 минуты и закончилась со счетом 6:2, 6:0.

Касаткина занимает 20-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Шрамкова - 176-е.

Во втором круге Касаткина сыграет против победительницы матча между Панной Удварди (Венгрия, 90-е место рейтинга) и Фернандой Гомес (Мексика, 225).

Из турнира выбыла россиянка Оксана Селехметьева (196), проигравшая словенке Кае Юван (68) - 5:7, 6:7 (4:7).

Также первый круг не смогла преодолеть Анна Калинская (86), она со счетом 3:6, 6:3, 4:6 уступила Мэдисон Кис (США, 22).

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.