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"Вест Хэм" не стал продлевать контракт с капитаном сборной Украины Ярмоленко

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU -Полузащитник и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко покидает английский футбольный клуб "Вест Хэм" в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщается на сайте клуба.

В "Вест Хэме" отмечают вклад футболиста в успехи клуба благодаря ряду важных голов.

В общей сложности за четыре сезона 32-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 86 матчей, забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

Также клуб покинули еще несколько игроков, включая капитана команды Марка Нобла. Тот решил завершить карьеру после 18 сезонов в составе "Вест Хэма".

футбол Англия
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