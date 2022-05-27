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Латвия и Финляндия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России

Латвия и Финляндия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России
Рига
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Финляндии и Латвии, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) в пятницу.

Соответствующее решение было принято на конгрессе ИИХФ.

Тампере и Рига, таким образом, заменят Санкт-Петербург, который изначально должен был принять матчи ЧМ. Как сообщалось, ИИХФ отозвала у России право провести турнир из-за ситуации на Украине.

Соревнование пройдет с 12 по 28 мая 2023 года.

хоккей ЧМ по хоккею
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