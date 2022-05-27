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Футболист "Химок" дисквалифицирован на два матча за мат во время игры

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Защитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Гиа Григалава получил двухматчевую дисквалификацию, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Поводом для такого наказания со стороны Контрольно-дисциплинарного комитета РФС стало неспортивное поведение футболиста во время первого стыкового матча против "СКА-Хабаровска" за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Отмечается, что он дисквалифицирован "за оскорбительное поведение в отношении иных лиц, выраженное в использовании ненормативной лексики и оскорбительного выражения".

В свою очередь, вратарь "Химок" Илья Лантратов, также использовавший ненормативную лексику, отделался штрафом в 50 тыс. рублей.

"Мы установили, что ненормативная лексика и оскорбления со стороны Григалавы носили адресный характер в отношении представителя пресс-службы СКА, за это дисциплинарное нарушение Григалава был дисквалифицирован на два матча. В отличие от ненормативной лексики Лантратова, чей мат был безадресным", - сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

25 мая "СКА-Хабаровск" дома обыграл "Химки" (1:0) в первом стыковом матче чемпионата России сезона-2021/2022. Ответная игра состоится 28 мая.

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