Сборным России и Белоруссии запретили участвовать на ЧМ-2023 по хоккею

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года, сообщает пресс-служба ИИХФ.

Таким образом, обе команды пропустят второй ЧМ подряд: из-за ситуации на Украине они не смогли сыграть на проходящем в настоящий момент чемпионате мира-2022 в Финляндии.

Чемпионат мира-2023, как было объявлено в пятницу, пройдет в Латвии и Финляндии. Тампере и Рига примут матчи вместо Санкт-Петербурга, которой ранее был выбран в качестве столицы турнира.

На конгрессе ИИХФ, который проходит сейчас в рамках чемпионата мира, принято решение провести молодежный ЧМ-2023 в Канаде. Изначально он должен был пройти в Новосибирске и