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Российская теннисистка Грачева выбыла из Roland Garros, проиграв в третьем круге

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Варвара Грачева потерпела поражение от представительницы Бельгии Элизы Мертенс в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Результат встречи – 6:2, 6:3 в пользу бельгийки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Грачева занимает 71-е место Мертенс располагается на 32-й строчке.

Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис Roland Garros
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