Российская теннисистка Грачева выбыла из Roland Garros, проиграв в третьем круге
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Варвара Грачева потерпела поражение от представительницы Бельгии Элизы Мертенс в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Результат встречи – 6:2, 6:3 в пользу бельгийки.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Грачева занимает 71-е место Мертенс располагается на 32-й строчке.
Общий призовой фонд Roland Garros-2022 составляет 43 млн 600 тыс. евро. Победитель получит 2 млн 200 тыс. евро.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.