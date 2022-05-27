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БК ЦСКА упрочил преимущество в серии с "Зенитом", победив во втором овертайме

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Четвертый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между баскетболистами московского ЦСКА и петербургского "Зенита" завершился победой столичной команды.

Матч прошел в пятницу, на площадке "Зенита" - "Сибур Арене". Победитель был выявлен во второй дополнительной пятиминутке, причем проигрывающий в основное время "Зенит" сумел перевести игру в овертайм, реализовав в концовке три трехочковых броска.

В итоговом протоколе, тем не менее, зафиксировано поражение "Зенита" - 110:111 (16:22, 30:22, 17:26, 23:16, 16:16, 8:9). Последний, победный мяч ЦСКА забросил одновременно с финальной сиреной.

Самым результативным игроком матча стал американский нападающий армейцев Уилл Клайберн, набравший 33 очка.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет в Москве 30 мая.

баскетбол Единая лига ВТБ
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