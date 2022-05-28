"Колорадо" победил "Сент-Луис" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Колорадо" обыграли "Сент-Луис" в шестом матче четвертьфинала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги и завоевали путевку в следующую стадию.

Результат встречи на льду "Сент-Луиса" - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в пользу "Колорадо", чей победный гол состоялся за шесть секунд до окончания третьего периода.

Таким образом, "Колорадо" выигрывает серию до четырех побед со счетом 4-2 и выходит в полуфинал. Его соперником будет "Эдмонтон". Клубы представляют Западную конференцию НХЛ.