Дюков заявил, что в РФС не знают о планах создать в ДНР футбольный клуб "Шахтер"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз не против создания в Донецкой народной республике футбольного клуба "Шахтер", заявил журналистам президент РФС Александр Дюков.

"Я об этих планах узнал от вас, нужно больше информации. В целом, РФС всегда за реализацию проектов, которые направлены на развитие футбола", - сказал Дюков.

Ныне существующий донецкий "Шахтер" входит в юрисдикцию Украины, выступает в чемпионате этой страны и представляет ее в еврокубках.