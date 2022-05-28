Поиск

Дюков заявил, что в РФС не знают о планах создать в ДНР футбольный клуб "Шахтер"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз не против создания в Донецкой народной республике футбольного клуба "Шахтер", заявил журналистам президент РФС Александр Дюков.

"Я об этих планах узнал от вас, нужно больше информации. В целом, РФС всегда за реализацию проектов, которые направлены на развитие футбола", - сказал Дюков.

Ныне существующий донецкий "Шахтер" входит в юрисдикцию Украины, выступает в чемпионате этой страны и представляет ее в еврокубках.

Шахтер ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Во Франции, но на испанском поле. "Ливерпуль" и "Реал" сыграют в финале ЛЧ

Во Франции, но на испанском поле. "Ливерпуль" и "Реал" сыграют в финале ЛЧ

"Колорадо" победил "Сент-Луис" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Надаль вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции

Джокович вышел в четвертый круг Roland Garros

Джокович вышел в четвертый круг Roland Garros

Сборным России и Белоруссии запретили участвовать в ЧМ-2023 по хоккею

Сборным России и Белоруссии запретили участвовать в ЧМ-2023 по хоккею

Латвия и Финляндия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России

Латвия и Финляндия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России

"Эдмонтон" в овертайме победил "Калгари" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли НХЛ

"Эдмонтон" в овертайме победил "Калгари" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли НХЛ

Рублев вышел в третий круг Roland Garros

Канада победила Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею, отыгравшись с 0:3

Канада победила Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею, отыгравшись с 0:3

Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции

Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции