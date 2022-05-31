"Рейнджерс" обыграл "Каролину" и вышел в полуфинал Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Каролину Харрикейнз" в седьмом матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Встреча на арене "Каролины" завершилась со счетом 6:2 (2:0, 1:0, 3:2) в пользу "Рейнджерс". Победу команде из Нью-Йорка принесли шайбы Адама Фокса (4-я минута), Криса Крайдера (9 и 44), Райана Строума (37), Филипа Хитила (49) и Эндрю Коппа (58). "Каролина" ответила голами Тони Деанджело (49) и Макса Доми (57).

Строум поразил ворота после голевого паса россиянина Артемия Панарина. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 37 бросков и был признан первой звездой матча.

Счет в серии до четырех побед - 4-3 в пользу "Рейнджерс", который, таким образом, вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Команды представляют Восточную конференцию. В Западной конференции сыграют "Колорадо Эвеланш" и "Эдмонтон Ойлерз".

Действующим победителем обладателем Кубка Стэнли, который вручается победителю плей-офф НХЛ, является "Тампа-Бэй Лайтнинг".