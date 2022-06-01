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Чемпион России по футболу в составе ЦСКА Беркетов умер в возрасте 46 лет

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА Александр Беркетов скончался на 47-м году жизни, сообщает пресс-служба ФК.

"Сегодня ушел из жизни экс-игрок ПФК ЦСКА Александр Беркетов. Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким", - говорится в сообщении.

За ЦСКА Беркетов играл с 2001 по 2003 год. Вместе с партнерами по армейской команде он выиграл чемпионат России-2003 и Кубок России-2001/02.

Кроме того, соболезнования в связи с кончиной спортсмена выразил волгоградский "Ротор", за который Беркетов играл с 1993 по 2001 год и в его составе завоевал в чемпионате России серебро.

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