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Полузащитник Хуан Мата покинул "Манчестер Юнайтед"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Манчестер Юнайтед" объявил о расставании с футболистом Хуаном Матой.

Как сообщается на сайте английского клуба, у 34-летнего испанского полузащитника истек срок действия контракта с МЮ.

"Спасибо, что посвятил восемь лет своей карьеры "Юнайтед", Хуан. Все в клубе желают тебе всего наилучшего в будущем", - говорится в сообщении.

Мата перешел в МЮ из "Челси" в 2014 году и выиграл в составе клуба из Манчестера четыре турнира – Лигу Европы УЕФА, Кубок Англии, Суперкубок Англии и Кубок футбольной лиги. Также он по разу выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Лигу Европы и Кубок Англии в составе "Челси".

Помимо этого, Мата – чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.

футбол Манчестер Юнайтед Англия
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