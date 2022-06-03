Танцевальная пара фигуристов Скопцова и Алешин завершила карьеру
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, выступавшие в танцах на льду, завершили выступления в профессиональном спорте, сообщает Sport24.
Отмечается, что Алешин приступает к тренерской работе, Скопцова сосредоточится на деятельности журналиста.
Скопцова и Алешин являются чемпионами мира среди юниоров. На взрослых турнирах становились бронзовыми призерами чемпионата России и российского этапа Гран-при ISU.