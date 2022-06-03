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Танцевальная пара фигуристов Скопцова и Алешин завершила карьеру

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, выступавшие в танцах на льду, завершили выступления в профессиональном спорте, сообщает Sport24.

Отмечается, что Алешин приступает к тренерской работе, Скопцова сосредоточится на деятельности журналиста.

Скопцова и Алешин являются чемпионами мира среди юниоров. На взрослых турнирах становились бронзовыми призерами чемпионата России и российского этапа Гран-при ISU.

фигурное катание
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