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Олимпийский чемпион Гуляев избран президентом Союза конькобежцев России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Отчетно-выборная конференция Союза конькобежцев России состоялась в Москве.

Большинство делегатов на выборах главы организации проголосовали за олимпийского чемпиона по конькобежному спорту, президента Олимпийского комитета Москвы, члена Исполкома Олимпийского комитета России и кандидата от Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николая Гуляева.

Также на пост претендовали действующий президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, который занимал пост с 2009 года, кандидат от Федерации конькобежного спорта Москвы и мастер спорта международного класса, кандидат от Федерации конькобежного спорта Тверской области Вадим Морозов.

конькобежный спорт
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