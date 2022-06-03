Олимпийский чемпион Гуляев избран президентом Союза конькобежцев России
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Отчетно-выборная конференция Союза конькобежцев России состоялась в Москве.
Большинство делегатов на выборах главы организации проголосовали за олимпийского чемпиона по конькобежному спорту, президента Олимпийского комитета Москвы, члена Исполкома Олимпийского комитета России и кандидата от Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николая Гуляева.
Также на пост претендовали действующий президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, который занимал пост с 2009 года, кандидат от Федерации конькобежного спорта Москвы и мастер спорта международного класса, кандидат от Федерации конькобежного спорта Тверской области Вадим Морозов.