Экс-футболист и тренер "Рубина" Шаронов возглавил "СКА-Хабаровск"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион России по футболу в качестве игрока Роман Шаронов занял пост главного тренера команды "СКА-Хабаровск", сообщает пресс-служба ФК.

"Только что завершилась встреча губернатора Хабаровского края, председателя попечительского совета нашего клуба Михаила Дегтярева с 45-летним специалистом Романом Шароновым. По ее итогам с тренером был заключен контракт на два года", - говорится в сообщении в понедельник.

Будучи футболистом, Шаронов значительную часть карьеры провел в казанском "Рубине", в составе которого дважды выиграл чемпионат России, по разу – Кубок и Суперкубок России.

Тренерский путь он начал в академии "Рубина", после чего возглавлял молодежную и главную казанские команды. Последним местом работы Шаронова был кипрский "Пафос", который он покинул в июле прошлого года.

На посту главного тренера "СКА-Хабаровск" Шаронов сменит Александра Поддубского, при котором команда участвовала в стыках за право в следующем сезоне в Российской премьер-лиге, но по сумме двух встреч проиграла подмосковным "Химкам".