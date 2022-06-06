Ведущие команды "Формулы-1" призвали увеличить бюджетный лимит из-за инфляции

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Инфляция может стать проблемой для чемпионата "Формула-1", поскольку ведущие гоночные команды могут не уложиться в лимит бюджета в этом сезоне из-за резкого увеличения расходов, пишет CNBC.

Команды Red Bull, Ferrari и Mercedes сообщили, что рискуют превысить установленный на уровне $140 млн предельный уровень затрат, и в этом случае им грозят штрафы от организаторов турнира. Они призвали увеличить лимит на этот год из-за высокой инфляции.

"Когда мы все договорились о сокращении расходов, никто не мог предвидеть такого развития событий и роста инфляции во всем мире, - отметил глава команды Red Bull Кристиан Хорнер в интервью телеканалу Sky Sports F1. - Мы наблюдаем это в "Формуле-1", в логистике и в ценах на топливо. Мне кажется, Международной автомобильной федерации (FIA) стоит это учесть".

"Скоро у нас будет больше бухгалтеров, чем конструкторов. Мы не хотим, чтобы "Формула-1" превращалась в чемпионат мира по бухгалтерскому учету", - добавил он.

"Мне кажется, что мы никак не сможем удержаться ниже (лимита). Я уверен, что в какой-то момент мы его превысим", - поддержал конкурента глава Ferrari Маттиа Бинотто.

"Лимит расходов был введен по определенным причинам, чтобы позволить менее крупным командам тратить столько же, сколько и большие команды, - отметил руководитель команды Mercedes Тото Вулф. - Однако сейчас мы столкнулись с исключительной ситуацией, когда инфляция превышает 7%. Наши расходы на топливо и на перевозки выросли втрое".

"Нужен какой-то компромисс между командами, которые не хотят менять лимит из-за инфляции, и теми, кто выступают за изменение", - добавил он.

Две команды против

Между тем две команды уже выступили против увеличения бюджетных ограничений - это Alpine и Alfa Romeo.

"Большинство команд занимаются составлением бюджета на следующий год в ноябре-декабре, и мы не исключение, - сказал глава Alpine Отмар Шафнауэр. - Тогда инфляция уже превышала 7%. Мы учли это при составлении бюджета, и мы все еще остаемся в рамках лимита".

"Это совершенно точно не случай форс-мажора, потому что инфляция к таким случаям не относится", - добавил руководитель Alfa Romeo Фред Вассёр.