"Колорадо" стал первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Колорадо" выиграли у "Эдмонтона" четвертый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и дошли до решающей стадии турнира.

Результат встречи в Эдмонтоне – 6:5 (1:0, 0:3, 4:2, 1:0) в пользу "Колорадо", победитель определился в овертайме.

Таким образом, "Колорадо" выигрывает серию до четырех побед со счетом 4-0 и выходит в финал. Его соперником будет победитель в паре "Тампа-Бэй" - "Нью-Йорк Рейнджерс". Счет в этой серии в настоящий момент 2-1 в пользу "Тампы".