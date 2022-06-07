Поиск

"Колорадо" стал первым финалистом Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Колорадо" выиграли у "Эдмонтона" четвертый матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и дошли до решающей стадии турнира.

Результат встречи в Эдмонтоне – 6:5 (1:0, 0:3, 4:2, 1:0) в пользу "Колорадо", победитель определился в овертайме.

Таким образом, "Колорадо" выигрывает серию до четырех побед со счетом 4-0 и выходит в финал. Его соперником будет победитель в паре "Тампа-Бэй" - "Нью-Йорк Рейнджерс". Счет в этой серии в настоящий момент 2-1 в пользу "Тампы".

хоккей НХЛ Кубок Стэнли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги наций УЕФА

Федун насчитал 13 очков, которых "Спартак" лишился из-за решений судей

Федун насчитал 13 очков, которых "Спартак" лишился из-за решений судей

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира по версии CIES

Игровой свитер Уэйна Гретцки продан за рекордную сумму

Пять голов Месси помогли сборной Аргентины разгромить Эстонию

Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу и не смогла пробиться на ЧМ-2022

Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros

Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros

Представителей России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе ISU

Представителей России и Белоруссии допустили до участия в конгрессе ISU

Дубль Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Эдмонтон" в матче серии плей-офф

Российский тяжеловес Волков нокаутировал Розенстрайка на турнире UFC