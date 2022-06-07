Тутберидзе назвала фейком сообщения о решении ее дочери выступать за США

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сведения о том, что российская фигуристка Диана Дэвис будет выступать под флагом США, не соответствуют действительности. Об этом сообщила мать фигуристки, тренер Этери Тутберидзе.

"Очередной фейк", - написала Тутберидзе в соцсетях.

О том, что Дэвис якобы будет выступать под американским флагом, американские СМИ сообщали в ночь на вторник. Сообщалось также, что сама Тутберидзе хочет тренировать в США.

Диана Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Пара является победителем Кубка России среди юниоров, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата России среди юниоров.