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IFFHS включила Яшина, Нетто, Блохина, Стрельцова в символическую сборную СССР

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила символическую сборную СССР всех времен.

Согласно списку, опубликованному на сайте IFFHS, состав выглядит следующим образом: Лев Яшин, Анатолий Демьяненко, Муртаз Хурцилава, Альберт Шестернев, Владимир Бессонов, Игорь Нетто, Валерий Воронин, Григорий Федотов, Олег Блохин, Эдуард Стрельцов, Игорь Численко

Состав представлен по тактической схеме 4-2-4, что подразумевает наличие в нем (помимо вратаря) четырех защитников, двух полузащитников и четырех нападающих.

Также федерация обнародовала запасной состав символической сборной. В него вошли: Ринат Дасаев, Михаил Огоньков, Александр Чивадзе, Анатолий Башашкин, Евгений Ловчев, Федор Черенков, Давид Кипиани, Слава Метревели, Всеволод Бобров, Михаил Месхи.

футбол СССР
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