Третий за неделю мотогонщик погиб в соревнованиях на острове Мэн

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Североирландский мотогонщик Дэви Морган погиб в результате аварии в соревнованиях Isle of Man TT на британском остове Мэн. О гибели 52-летнего спортсмена сообщили организаторы гонок.

Инцидент произошел на последнем круге гонки на горном участке трассы. Для Моргана это был 80-й старт в данной серии в карьере. Дебютировал он в 2002 году. При этом в 2020 году он планировал завершить карьеру, но из-за пандемии коронавируса передумал.

Между тем, Морган стал третьим гонщиком за последнюю неделю, разбившимся в соревнованиях на острое Мэн. 2 июня травмы, не совместимые с жизнью, получил 29-летний британец Марк Перслоу. 4 июня погиб 35-летний француз Оливье Лаворель.