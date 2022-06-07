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Российская теннисистка Самсонова проиграла на старте турнира в Нидерландах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россиянка Людмила Самсонова потерпела поражение от представительницы США Энн Ли в матче первого круга турнира категории WTA 250 в Хертонгебосе (Нидерланды).

Результат встречи – 6:3, 6:4 в пользу американки.

Самсонова в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 28-е место, Ли – 68-е.

Ранее во вторник путевку в следующий круг заработала 120-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова. Она победила бельгийку Гретье Миннен (№88 рейтинга) – 2:6, 6:1, 6:4. В 1/8 финала она сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия, 24) – Леолия Жанжан (Франция, 149).

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