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"Зенит", ЦСКА, "Сочи" и "Нижний Новгород" сыграют в коммерческом турнире

"Зенит", ЦСКА, "Сочи" и "Нижний Новгород" сыграют в коммерческом турнире
Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве и Санкт-Петербурге пройдет розыгрыш Кубка PARI Премьер, сообщил генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин.

"Зенит", "Сочи", ЦСКА и "Нижний Новгород" сыграют в главном турнире межсезонья на "ВЭБ Арене" в Москве и на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге!" - написал Тащин в телеграме.

"Информация о билетах появится в ближайшее время - они будут продаваться по минимальным ценам на сайтах клубов. Все игры покажем в прямом эфире "Матч ТВ" и "Матч Премьер" с большим количеством интервью и эксклюзивных материалов", - отметил он.

Турнир пройдет с 21 июня по 7 июля, для команд он будет этапом подготовки к очередному футбольному сезону.

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