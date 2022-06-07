"Зенит", ЦСКА, "Сочи" и "Нижний Новгород" сыграют в коммерческом турнире

Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Москве и Санкт-Петербурге пройдет розыгрыш Кубка PARI Премьер, сообщил генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Александр Тащин.

"Зенит", "Сочи", ЦСКА и "Нижний Новгород" сыграют в главном турнире межсезонья на "ВЭБ Арене" в Москве и на стадионе "Смена" в Санкт-Петербурге!" - написал Тащин в телеграме.



"Информация о билетах появится в ближайшее время - они будут продаваться по минимальным ценам на сайтах клубов. Все игры покажем в прямом эфире "Матч ТВ" и "Матч Премьер" с большим количеством интервью и эксклюзивных материалов", - отметил он.

Турнир пройдет с 21 июня по 7 июля, для команд он будет этапом подготовки к очередному футбольному сезону.