"Ливерпуль" готов побить трансферный рекорд ради покупки нападающего "Бенфики"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU -Английский футбольный клуб "Ливерпуль" ведет переговоры с португальской "Бенфикой" о покупке уругвайского нападающего Дарвина Нуньеса, сообщает Daily Mail.

Желание приобрести этого футболиста связано с тем, что "Ливерпуль", скорее всего покинет сенегалец Сади Мане.

Отмечается, что "Ливерпуль" готов выложить за Нуньеса 85 млн фунтов стерлингов. Это сделает уругвайца самым дорогостоящим приобретением в истории "Ливерпуля". До этого самой дорогой покупкой считался нидерландский защитник Вирджил ван Дейк. "Ливерпуль" приобрел его у "Саутгемптона" за 75 млн фунтов в январе 2018 года.

22-летний Нуньес играет в "Бенфике с 2020 года. До этого его клубами были уругвайский "Пеньяроль" и испанская "Альмерия". Он – двукратный чемпион Уругвая.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола в 41 матче во всех турнирах.