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Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Нидерландах

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Нидерландах
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил француза Жиля Симона в матче второго круга турнира категории АТР-250, проходящем в Хертогенбосе (Нидерланды).

Результат встречи – 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

В настоящее время Медведев является второй ракеткой мира, а с 13 июня получит официальный статус лидера мирового рейтинга. Симон в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 134-е место.

Матч для россиянина стал первым на турнире, от участия в первом круге он был освобожден.

В четвертьфинале Медведев сыграет с 49-й ракеткой мира Ильей Ивашко из Белоруссии.

теннис Даниил Медведев
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