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Александрова победила украинку Калинину во втором круге турнира в Нидерландах

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала путевку в 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Хертонгебосе (Нидерланды).

Во втором круге соревнования она нанесла поражение представительнице Украины Ангелине Калининой – 6:4, 6:2.

Александрова является 30-й ракеткой мира, Калинина – 35-й.

Борьбу за выход в полуфинал россиянка поведет с 229-й ракеткой мира американкой Кэти Макналли.

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