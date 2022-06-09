Александрова победила украинку Калинину во втором круге турнира в Нидерландах
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова завоевала путевку в 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Хертонгебосе (Нидерланды).
Во втором круге соревнования она нанесла поражение представительнице Украины Ангелине Калининой – 6:4, 6:2.
Александрова является 30-й ракеткой мира, Калинина – 35-й.
Борьбу за выход в полуфинал россиянка поведет с 229-й ракеткой мира американкой Кэти Макналли.