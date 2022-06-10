Россиянин Кибалко избран в совет Международного союза конькобежцев

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Кибалко вошел в совет Международного союза конькобежцев (ISU) по результатам голосования на конгрессе ISU в Пхукете.

На пять мест в составе совета от представителей конькобежцев претендовали шесть человек. Четыре кандидата попали в совет после первого этапа голосования, для двоих – Кибалко и серба Слободана Делича, набравших наименьшее число голосов, - потребовался второй тур выборов. Здесь Кибалко набрал 63 голоса, Делич – 55.

48-летний Кибалко – обладатель Кубка мира (2001) на дистанции 1500 м, победитель чемпионата Европы (2001) в забеге на 500 м.