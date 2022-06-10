Российские чемпионы ОИ и мира по гребле отстранены за нарушение антидопинга

Спортсмен Николай Липкин Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции, поданные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) на решение Международной федерации каноэ не наказывать российских гребцов Александр Дьяченко, Николая Липкина и Александру Дупик, сообщает в пятницу пресс-служба CAS.

Установлено, что олимпийский чемпион 2012 года Александр Дьяченко нарушил антидопинговые правила, приняв запрещенные препараты (тренболон и метенолон), нарушив антидопинговые правила Международной федерации каноэ 2009 года.

Дьяченко дисквалификации сроком на четыре года, начиная с 9 июня 2022 г., за вычетом срока ранее выписанного условного отстранения. Все его результаты с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года включительно аннулируются.

Установлено, что четырехкратный чемпион мира Николай Липкин "примерно с 5 июня 2014 года до 19 июня 2014 года употреблял запрещенные вещества (тренболон, метенолон и оксандролон). Он приговорен к дисквалификации сроком на четыре года, начиная с 9 июня 2022 г., за вычетом срока условного отстранения, которое он уже отбыл. Аннулируются все его результаты с 5 июня 2014 года по 31 декабря 2016 года включительно.

Установлено, что российская спортсменка с поражением опорно-двигательного аппарата, многократная чемпионка России Александра Дупик "примерно с 19 апреля 2014 года употребляла запрещенное вещество (фуросемид). Она приговорена к дисквалификации сроком на два года, начиная с 9 июня 2022 года. Все результаты, которые она показала с 19 апреля 2014 года по 31 декабря 2016 года включительно, аннулируются.

Ранее Международная федерация каноэ согласилась с тем, что доказательства, представленные ей ВАДА, подтверждают, что российские власти использовали институционализированную допинговую схему и манипулировали лабораторными данными. Однако Международная федерация каноэ считала, что для возбуждения отдельных дел против этих спортсменов недостаточно доказательств. В марте 2021 года ВАДА подала апелляцию в CAS с требованием наказать спортсменов на сроки от двух до четырех лет и аннулирование их результатов.