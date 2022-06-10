Россиянин Лакерник избран почетным вице-президентом ISU

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Делегаты Конгресса Международного союза конькобежцев избрали россиянина Александра Лакерника почетным вице-президентом ISU, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее 77-летний Лакерник покинул пост вице-президента организации после того, как Конгресс ISU не утвердил поправку о повышении максимального возраста чиновников до 80 лет.

Российские представители Юлия Андреева и Ульяна Чиркова, переизбиравшиеся в техкомы ISU по одиночному и парному катанию, а также синхронному катанию, не вошли в составы соответствующих комитетов.

"К сожалению, этот Конгресс оказался очень политизированным. Однако мы сохраняем надежду на изменение ситуации", - заявил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Кибалко вошел в совет Международного союза конькобежцев. 48-летний Кибалко - обладатель Кубка мира (2001) на дистанции 1500 м, победитель чемпионата Европы (2001) в забеге на 500 м.