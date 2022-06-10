Турнир 3х3 с участием выступавших в НХЛ и КХЛ игроков пройдет в России

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России анонсировало проведение первого под эгидой ФХР турнира с форматом 3х3.

"Инициатива уже получила поддержку в Министерстве спорта РФ. В ФХР уверены, что новый формат будет набирать популярность и имеет даже шансы со временем стать новой олимпийской дисциплиной", - говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Отмечается, что в первом турнире "Кубка Лиги Ставок" примут участие 16 команд, составленных из профессиональных игроков НХЛ, КХЛ и ВХЛ. Кубок будет проходить в течение трех дней в формате нон-стоп. Команды проведут 64 матча, включающие в себя групповой этап и плей-офф, в который попадут 8 команд.

Идея сокращения количества игроков на площадке сама по себе не нова. В таких форматах уже давно проходят соревнования по футболу (так называемый "мини-футбол" или "футзал"), пляжному волейболу, баскетболу.

"Такие турниры набирают все больше популярности в мире из-за более высокого динамизма игры, большего количества забитых голов и набранных очков. Игра становиться яркой и быстрой, основанной на стремительных атаках и контратаках. Уверены, что любители хоккея оценят новый формат по достоинству", - заявили в ФХР.

Лига хоккея "3х3" существует уже несколько лет, в турнирах участвуют профессиональные игроки КХЛ.

"Но с переходом под эгиду Федерации хоккея России этот формат хоккея выйдет на новый уровень", - говорится в сообщении.

Матчи плей-офф турнира в прямом эфире покажет федеральный канал МАТЧ ТВ, при этом трансляции всех матчей турнира запланированы на телеканалах Старт, Хоккейный, а также на диджитал-площадках: XHL.RU, FHR.RU, TVSTART.RU, Вконтакте и YouTube.

Призовой фонд нового турнира ФХР - 5 млн рублей.