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Умер бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Кузюткин

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экс-наставник сборной России по волейболу Владимир Кузюткин, подопечные которого выиграли женский ЧМ-2010, ушел из жизни в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

"Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием извещает, что 10 июня на семьдесят шестом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался мастер спорта СССР, заслуженный тренер России", - говорится в сообщении.

Кузюткин возглавлял мужские команды "Мотор" (Волгоград), "Уралэнергомаш" (Свердловск), "Нефтяник" (Ярославль), "Самотлор" (Нижневартовск), женские клубы Белгорода и Балаково, готовил сборные Турции и Болгарии.

На женском чемпионате мира-2010 волейболистки сборной России под его руководством выиграли золото.

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